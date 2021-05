Drei Tote und 27 Verletzte bei Bootsunglück in Kalifornien

Bei einem Bootsunglück im Süden des US-Staats Kalifornien sind drei Menschen gestorben und 27 weitere verletzt worden. Die Feuerwehr von San Diego teilte am Sonntag (Ortszeit) mit, am Vormittag sei ein Boot mit etwa 30 Personen an Bord nahe der Küste zerbrochen und komplett zerstört worden. Drei Menschen an Bord hätten das Unglück nicht überlebt. 27 Menschen seien in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht worden. Auf dem Boot dürften sich Flüchtlinge befunden haben.