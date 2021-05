15-Jährige bei Autoüberschlag in Vorarlberg getötet

Eine 15-jährige ist am Sonntagabend bei einem Autoüberschlag in Krumbach (Bregenzerwald) aus dem Fahrzeug geschleudert und getötet worden. Der 18-jährige Autolenker und drei weitere Insassen im Jugendalter wurden schwer verletzt, informierte die Polizei. Der Unfall ereignete sich in einer leichten Linkskurve, nach Einschätzung der Exekutive dürfte der Führerscheinneuling auf der nassen Fahrbahn aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen verloren haben.