Ausreisestestpflicht für Vorarlberger Rheindeltagemeinden

In den Vorarlberger Rheindelta-Gemeinden Höchst, Fußach und Gaißau mit rund 14.000 Einwohnern gilt ab Mittwoch (0.00 Uhr) eine Corona-Ausreisetestpflicht. Das hat Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Montag bekanntgegeben. Die im Bregenzerwald seit zwei Wochen bestehende Ausreisetestpflicht wird um eine weitere Woche verlängert, ebenso die Masken- und Testpflicht in zwölf Gemeinden der Region. In Lustenau hingegen läuft diese Maßnahme am Dienstagabend aus.