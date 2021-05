Archäologische Grabungen bei Straßenarbeiten im Burgenland

Im Zuge des geplanten Sicherheitsausbaus an der S4 Mattersburger Schnellstraße ist man auf archäologische Funde gestoßen. Diese würden bestätigen, dass die Gegend bei Bad Sauerbrunn zu den ältesten fix besiedelten Regionen in Mitteleuropa zählt, teilte die ASFINAG am Montag mit. Funde aus mehreren Epochen bis in das Ende des 10. Jahrhunderts wurden bereits freigelegt.