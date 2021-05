EU lädt russischen Botschafter vor

Die Europäische Union hat den russischen Botschafter aus Protest gegen von Moskau verhängte Einreiseverbote vorgeladen. Die EU werde dem Top-Diplomaten deutlich machen, dass sie die Maßnahme der russischen Regierung verurteile und ablehne, sagte ein Sprecher in Brüssel am Montag. Russland hatte am Freitag acht hochrangigen EU-Vertretern die Einreise verboten.