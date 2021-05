Nationalrat wertet Geimpfte auf

Geimpfte werden nach den Öffnungsschritten am 19. Mai keine Zugangstests mehr benötigen. Die gesetzliche Grundlage dafür schafft am Montag in einer Sondersitzung der Nationalrat. Zustimmung signalisierte in der dazugehörigen Debatte die SPÖ, womit auch im Bundesrat keine Blockade droht. Die FPÖ rannte mit großen Worten gegen die Vorlage an, die NEOS stieß sich etwa an Unklarheiten beim Datenschutz.