Niederlande-Coach De Boer warnt vor EM-Gegner Österreich

Der niederländische Fußball-Teamchef Frank de Boer hat am Montag im Rahmen einer Online-Pressekonferenz vor dem ÖFB-Team gewarnt. Die österreichische Auswahl ist am 17. Juni in Amsterdam EM-Gruppengegner der „Oranjes“. „Die Österreicher haben die EM-Teilnahme verdient. Das ist eine gute Mannschaft, praktisch alle vom Kader spielen in der deutschen Bundesliga, also in einer sehr guten Liga“, sagte der 50-Jährige.