Ex-Außenministerin Kneissl im Ibiza-Untersuchungsausschuss

Die ehemalige Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) ist am Dienstag in den Ibiza-Untersuchungsausschuss geladen. Von ihr erwarten sich die Abgeordneten Einblick in die Arbeit der einstigen türkis-blauen Koalition. Den Anfang macht allerdings Helmut Kern, Aufsichtsratschef der staatlichen Beteiligungsgesellschaft ÖBAG. Im Fokus wird dabei wohl einmal mehr die Bestellung des damaligen Generalsekretärs im Finanzministerium, Thomas Schmid, zum ÖBAG-Alleinvorstand stehen.