Tschechiens Vizepremier wollte Explosionsaffäre vertuschen

„SeznamZpravy“ beruft sich in dem Bericht auf „einige Teilnehmer“ des Treffens, die die Zusammenkunft zwar bestätigten, deren Inhalt aber nicht kommentieren wollten. Gleichzeitig bestritten sie Hamaceks Vorschlag aber auch nicht. Der Minister selbst dementierte die kolportierten Pläne. „Völliger Unsinn. Ich weiß nicht, wer Ihnen so etwas sagt“, sagte Hamacek auf Anfrage des Portals.

Einige Tage nach dem Treffen in Hamaceks Büro veröffentlichte die tschechische Regierung die Informationen, wonach zwei Agenten des russischen Geheimdienstes GRU in die Explosionen in Verbetice involviert gewesen sein sollen. Tschechien wies als Folge 18 Mitarbeiter der russischen Botschaft in Prag aus, Moskau konterte mit der Ausweisung von 20 Mitarbeitern der tschechischen Botschaft in Moskau. Mehrere EU-Staaten zeigten sich solidarisch mit Prag und wiesen ebenso russische Diplomaten aus. Der Fall führte zu einem schweren Zerwürfnis zwischen Moskau und Prag.