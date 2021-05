Häftling am Weg zu medizinischer Behandlung geflüchtet

Ein Insasse der Justizanstalt Wien-Simmering ist am Dienstag beim Ausführen zu einer medizinischen Behandlung geflohen. Weil er in einer Wohnhausanlage in der Svetelskygasse vermutet wurde, wurde diese durchsucht, bestätigten Justizministerium und Polizei entsprechende Medienberichte von „Österreich“ und „Heute“. Der Mann wurde dort aber nicht gefunden. Die Fahndung war am Abend weiter aufrecht.