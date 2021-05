Thiem als fünfter Österreicher mit Chance auf Laureus

Dominic Thiem hat die Chance, als fünfter Österreicher einen Laureus World Sports Award (LWSA) zu erhalten. Österreichs Tennisstar ist als einer von sechs Sportler/innen in der Kategorie „Durchbruch des Jahres 2020“ für die weltweite Auszeichnung nominiert. Die Sieger in den sechs Kategorien werden am Donnerstag (19.00 Uhr MESZ) bei einer virtuellen Gala in Sevilla bekanntgegeben.