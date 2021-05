Vom Motorrad aus beschossen: 14 Verletzte in Brasilien

Zwei Männer haben von einem fahrenden Motorrad aus in der brasilianischen Küstenstadt Praia Grande auf Menschen geschossen. 14 Personen seien bei dem Vorfall im Bundesstaat São Paulo verletzt worden, berichtete die Zeitung „Diário do Litoral“ unter Berufung auf die Militärpolizei und Rettungsdienste am Mittwoch. Sechs Menschen kamen demnach in Krankenhäuser. Unklar war zunächst, ob die Täter fliehen konnten oder festgenommen wurden. Auch das Motiv war nicht bekannt.