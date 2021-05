Israels Präsident führt neue Gespräche zur Regierungsbildung

Nachdem der geschäftsführende Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erneut mit der Regierungsbildung in Israel gescheitert ist, will nun Präsident Reuven Rivlin mit anderen Spitzenpolitikern Gespräche über eine Regierungsbildung führen. Für Mittwoch seien Unterredungen mit Naftali Bennett (Yamina-Partei) und dem bisherigen Oppositionsführer Yair Lapid von der Zukunftspartei angesetzt, teilte Rivlins Büro mit. Netanyahu bleibt vorerst an der Spitze einer Übergangsregierung.