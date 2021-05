Gedenktag gegen Gewalt Rassismus

Zum 76. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen wird am heutigen Mittwoch der Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus begangen. Die Präsidialkonferenzen von National- und Bundesrat halten dazu am Vormittag eine gemeinsame Sondersitzung ab.