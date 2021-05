Katzian auf ÖVP-Verlangen zu Gast im Ibiza-U-Ausschuss

ÖGB-Chef Wolfgang Katzian hat am Mittwoch im Ibiza-U-Ausschuss die unter Türkis-Blau vollzogene Umwandlung der ÖBIB in die ÖBAG gelobt. „Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das auch ein gutes Gesetz ist.“ Er habe „großes Interesse“ an der Umwandlung gehabt. Da in einer AG die Mitbestimmung der Arbeitnehmer möglich ist, im Gegensatz zur ÖBIB, die als GmbH organisiert war.