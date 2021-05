Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden

Die Eckpunkte müssen noch abschließend mit dem Koalitionspartner, der Union, abgestimmt werden und sollen in der kommenden Woche im Bundeskabinett verabschiedet werden. „Es gibt eine Einigkeit in der Regierung“, sagte Schulze. Finanzminister Scholz sprach von intensiven Gesprächen in der Regierung. „Das wird jetzt klappen“, sagte Scholz. Es sei ein ehrgeiziges Gesetz, das aber machbar sei. Schulze sagte: „Das ist ein faires Angebot auch an die jüngeren Generationen.“ Die größte Last werde nicht in die Zukunft verschoben. „Jede Generation übernimmt hier Verantwortung.“