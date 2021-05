In Wals-Siezenheim (Salzburg) hat sich in der Nacht auf Donnerstag bei einem Einfamilienhaus eine Bluttat ereignet. Zwei Personen wurden im Bereich der Eingangstür erschossen von Nachbarn aufgefunden, wie der ORF Teletext und Ö3 in der Früh berichteten. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.