Ermittlungen wegen Wilderei nach Bären-Abschuss in Rumänien

In Rumänien hat der Tod des mutmaßlich größten Braunbären des Landes, der im März offenbar von Prinz Emanuel von und zu Liechtenstein geschossen worden war, ein strafrechtliches Nachspiel: Wie die Staatsanwaltschaft des Bezirks Covasna am Donnerstagvormittag mitteilte, hat sie in der Causa strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet - und zwar wegen des Verdachts auf Wilderei und unrechtmäßigen Waffengebrauchs.

„Wenn man als Jäger nicht in der Lage ist, eine kleine Bärin vom größten Bären Europas unterscheiden zu können oder wollen, ist es möglicherweise der richtige Zeitpunkt, seine Jagdkarte abzugeben“, forderte indessen der steirische Grüne Landtagsabgeordnete Alex Pinter in einer Aussendung Konsequenzen, sollten sich die Vorwürfe gegen den „steirischen Prinzen“ bewahrheiten: „Denn das hat nichts mit verantwortungsvoller, waidgerechter Jagd zu tun - die Trophäenjagd ist Teil einer Jagd, die mehr an das Mittelalter als an das 21. Jahrhundert erinnert.“