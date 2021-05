Geständnis nach mutmaßlichem Doppelmord in Salzburg

Eine Bluttat in Wals bei Salzburg in der Nacht auf Donnerstag hat Betroffenheit im Bundesland und darüber hinaus ausgelöst. Eine 50-Jährige und deren 76-jährige Mutter sind in ihrem Haus erschossen worden. Der 51-jährige Ex-Freund der Tochter, ein Berufsdetektiv, hat sich Stunden später der Polizei gestellt. Bei seiner ersten Einvernahme am Donnerstag hat er die Tat gestanden, sagte Polizeisprecher Hans Wolfgruber am Nachmittag zur APA. Das Motiv ist noch nicht bekannt.