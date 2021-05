ÖKV-Quartett zieht bei EM in Ivrea in Kajak-Semifinale ein

Die Niederösterreicherinnen Viktoria Wolffhardt und Corinna Kuhnle sowie die Kärntner Felix Oschmautz und Felix Leitner sind am Donnerstag zum Auftakt der Europameisterschaften im Wildwasser-Kanu in Ivrea in Norditalien im Kajak-Einer gleich im ersten Vorlauf-Heat ins Semifinale eingezogen. Antonia Oschmautz und Matthias Weger verpassten auch im zweiten Versuch den Aufstieg in die für Samstag (10.05 bzw. 11.15 Uhr) angesetzte Vorschlussrunde.