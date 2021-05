Österreich bei Handball-EM 2022 gegen Deutschland und Polen

Österreichs Handball-Nationalteam der Männer trifft bei der EM-Endrunde 2022 auf Deutschland, Weißrussland und Polen. Dies ergab die Auslosung am Donnerstag in Budapest. Das Turnier wird ab 13. Jänner des kommenden Jahres in Ungarn und der Slowakei ausgespielt. Die Gruppe D mit Österreich wird in Bratislava über die Bühne gehen, die Top zwei ziehen in die Hauptrunde ein. Für die ÖHB-Auswahl ist es das neunte Männer-Großereignis seit 2010.