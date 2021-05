EU-Sozialgipfel in Porto mit Kurz und Kocher

In der portugiesischen Küstenstadt Porto kommen die EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Sebastian Kurz und Arbeitsminister Martin Kocher (beide ÖVP), am Freitag zu einem Sozialgipfel zusammen. Am Samstag beraten die EU-“Chefs“ darüber hinaus über die Coronakrise und den wirtschaftlichen Wiederaufbau. Kurz will sich für den „grünen Pass“ einsetzen. Ein virtueller EU-Indien-Gipfel rundet das Programm ab.