Europäischer Museumspreis für Haus der Geschichte Österreich

Einen Erfolg für das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) brachte die virtuelle Gala des Europäischen Museumspreises am Donnerstag. Das Geschichtsmuseum in der Hofburg erhielt den Kenneth Hudson Prize für das Jahr 2020. Damit werden Häuser ausgezeichnet, die sich um einen bewussten Umgang mit der Vergangenheit, insbesondere dunklen Kapiteln, bemühen. Die Hauptpreise gingen indessen an das Schweizer Stapferhaus und das Naturalis Biodiversity Center in den Niederlanden.