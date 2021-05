15 Festnahmen nach Ausschreitungen in Ost-Jerusalem

Seit Tagen treffen einander Unterstützer der Familien in Sheikh Jarrah zum gemeinsamen Fastenbrechen (Iftar) im Freien. Medien zufolge gab es dabei bereits wiederholt Auseinandersetzungen. Wie das Portal „ynet“ schrieb, setzten Siedler sich am Donnerstagabend ebenfalls an einen Tisch auf einer Straße. Unter ihnen war demnach auch der rechtsextreme Politiker Itamar Ben Gvir.