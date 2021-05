Zwei Tote bei vereiteltem Anschlag im Westjordanland

Israelische Sicherheitskräfte haben offenbar einen Anschlag im Norden des Westjordanlandes verhindert. Drei Angreifer hätten auf das Tor eines Stützpunktes des Grenzschutzes geschossen, teilte die Polizei am Freitag mit. Man habe das Feuer erwidert und das Trio „neutralisiert“. Medienberichten zufolge wurden zwei Angreifer getötet, der dritte verletzt. 15 Festnahmen gab es zuvor bei Auseinandersetzungen im Osten Jerusalems.

Seit Tagen treffen einander Unterstützer der Familien in Sheikh Jarrah zum gemeinsamen Fastenbrechen (Iftar) im Freien. Medien zufolge gab es dabei bereits wiederholt Auseinandersetzungen. Wie das Portal „ynet“ schrieb, setzten Siedler sich am Donnerstagabend ebenfalls an einen Tisch auf einer Straße. Unter ihnen war demnach auch der rechtsextreme Politiker Itamar Ben Gvir.