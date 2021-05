Wiener Philharmoniker für Muti „Orchester meines Lebens“

Fünf Monate nach dem Neujahrskonzert im Wiener Musikverein treten Riccardo Muti und die Wiener Philharmoniker wieder zusammen auf. Drei Konzerte sind nächste Woche in Ravenna, dem Wohnort Mutis, sowie in Florenz und an der Mailänder Scala geplant. „Die Wiener Philharmoniker sind das Orchester meines Lebens. Wien hat mir sehr viel gegeben“, so Muti im Interview mit der Tageszeitung „Corriere della Sera“ (Freitagsausgabe).

Nach den beiden Konzerten in Ravenna treten die Wiener Philharmoniker und Muti am Montag im Theater des Maggio musicale fiorentino in Florenz auf. Das Theater steht unter der Leitung von Intendant Alexander Pereira. Am Dienstag treten Muti und die Wiener Philharmoniker dann in Dominique Meyers Teatro alla Scala in Mailand auf. Lediglich 130 Zuschauer werden von den Logen aus das Konzert verfolgen können, kündigte der Intendant an. Um die Distanzierung unter den Orchestermitgliedern einhalten zu können, wurden Sitzplätze im Saal geräumt.