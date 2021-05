1.333 Neuinfektionen und starkes Minus bei Hospitalisierten

Auf den Intensivstationen waren am Freitag 17 Betten weniger mit Infizierten belegt als am Vortag, geht aus den Daten von Innen- und Gesundheitsministerium hervor. 417 Schwersterkrankte wurden dort aktuell betreut. Vor einer Woche waren es noch knapp über 500 gewesen.

18 Todesfälle wurden seit dem Vortag gemeldet, im Sieben-Tage-Schnitt waren es täglich 20,9, innerhalb von einer Woche also 146 weitere Corona-Tote. Insgesamt hat die Corona-Pandemie seit Beginn 10.351 Menschenleben in Österreich gefordert.

628.817 positive Tests gab es bisher in Österreich. Davon haben nun fast 600.000 Menschen nachweislich eine Infektion wieder überstanden. Als genesen galten am Freitag 599.854 Personen, die Dunkelziffer dürfte noch deutlich höher sein. Innerhalb von 24 Stunden wurden 1.932 Betroffene als wieder gesund gemeldet. Damit gab es in Österreich 18.612 aktive Fälle, um 617 weniger als am Donnerstag.