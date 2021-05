Wiener Spitalsärzte laut Umfrage massiv überlastet

Die Spitalsärztinnen und -ärzte sind auch in Wien während der Coronapandemie massiv gefordert. Die Wiener Ärztekammer diagnostiziert sogar eine massive Arbeitsüberlastung bei weiten Teilen des medizinischen Fachpersonals. Dies gehe aus einer Umfrage unter den angestellten Ärzten hervor, wie am Freitag in einer Pressekonferenz erläutert wurde. Personalmangel und ausufernde Verwaltungstätigkeiten seien für die Situation mitverantwortlich, hieß es.

Beauftragt wurde die Studie von der Kurie der angestellten Ärzte in der Wiener Kammer. Durchgeführt wurde sie online bzw. telefonisch von Pitters Trendexpert. Laut deren Geschäftsführer Harald Pitters beteiligten sich 1.765 Personen an der Umfrage, was einer Quote von 21,5 Prozent entspricht. Die Ergebnisse seien durchaus dramatisch, versicherte er: „Mehr als die Hälfte ist körperlich oder emotional erschöpft.“ Mehr als ein Viertel der Betroffenen fühle sich zudem oft allein gelassen, 14 Prozent haben bereits oft daran gedacht, an einem Burnout zu leiden.