Xi Jinping will China „unbesiegbar“ machen

Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping sieht die Welt in „Aufruhr“ und will China mit mehr Eigenständigkeit „unbesiegbar“ machen. In einer Grundsatzrede, die am Freitag im Parteimagazin „Qiushi“ (Wahrheit) veröffentlicht wurde, lobte sich Xi Jinping für den Umgang mit der Pandemie. „Danach zu urteilen, wie unterschiedliche Führungen und politische Systeme in der Welt mit der Pandemie umgegangen sind, können wir deutlich sehen, wer es besser gemacht hat.“