Thiem bei Comebackturnier in Madrid im Halbfinale

Dominic Thiem hat beim mit 3,226 Mio. Euro dotierten Masters-1000-Turnier in Madrid zum vierten Mal das Halbfinale erreicht. Im Viertelfinale setzte sich der Weltranglisten-Vierte aus Österreich am Freitag gegen den 2,08 Meter großen US-Aufschlagriesen John Isner in 1:55 Stunden mit 3:6,6:3,6:4 durch. Thiem winkt nun ein Sandplatz-Gipfel gegen Rafael Nadal, der Spanier spielte anschließend aber zunächst gegen den Deutschen Alexander Zverev.