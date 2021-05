Peter Handke auf Besuch in bosnischer Serbenrepublik

Literaturnobelpreisträger Peter Handke hat am Freitag Banja Luka besucht, die Hauptstadt der bosnischen Serbenrepublik. Lokalen Medienberichten zufolge wurde er wie ein hoher Staatsgast empfangen. Unter anderen traf er mit Milorad Dodik zusammen, der die Politik in der Serbenrepublik (Republika Srpska/RS) bestimmt und als serbischer Vertreter im bosnischen Staatspräsidium sitzt. RS-Präsidentin Zeljka Cvijanovic zeichnete Handke mit dem Orden der Republika Srpska aus.

Bosnien-Herzegowina ist seit dem Krieg 1992-1995 in die RS und in die Föderation BiH unterteilt, in der vor allem Bosniaken und Kroaten leben. Die politische Führung der RS leugnet die Kriegsverbrechen, die von bosnisch-serbischen Truppen an Bosniaken und Kroaten begangen wurden, darunter das Massaker an mehr als 8.000 Männern und Jungen in der ostbosnischen Enklave Srebrenica im Juli 1995. Darüber hinaus arbeitet sie auf eine Abspaltung der RS von Bosnien hin.