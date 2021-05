Vorarlberg impft bis Mitte Juni alle Registrierten

In Vorarlberg sollen bis Mitte Juni alle Personen - unabhängig von Alter oder Risikofaktoren - gegen das Coronavirus geimpft werden, die sich bis Anfang Mai dafür registriert haben. Das hat Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) in der Samstagsausgabe der „Vorarlberger Nachrichten“ angekündigt und der APA bestätigt. Noch am Samstag würden 40.000 Impftermine verschickt. „Für mich ist das einer der wichtigsten Momente in der Impfkampagne“, so der Landeshauptmann.