Zweiter Mann hinter Gorbatschow: Jegor Ligatschow gestorben

Der russische Politiker Jegor Ligatschow, der in den letzten Jahren der Sowjetunion als zweiter Mann nach Kremlchef Michail Gorbatschow bekannt wurde, ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Ligatschow war von 1985 bis 1990 Mitglied im Politbüro der Kommunistischen Partei. Anfangs galt er als Unterstützer Gorbatschows, distanzierte sich dann aber von ihm. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass starb er am Freitagabend in einem Moskauer Krankenhaus.