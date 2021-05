Eine Bärenkopf-Zeichnung von Leonardo da Vinci (1452-1519) wird am 8. Juli bei Christie‘s in London versteigert. Bei der rund 7 mal 7 Zentimeter großen Studie handle es sich um eine von nur acht noch in privaten Händen befindlichen Zeichnungen aus der Hand des Kunst-Genies, so das Auktionshaus. Die Zeichnung, die im Mai in New York und Hongkong gezeigt wird, wird auf 8 bis 12 Mio. Pfund (9,22 bis 13,82 Mio. Euro) geschätzt.