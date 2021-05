EU-Kauf von bis zu 1,8 Mrd. weiterer Biontech-Impfdosen fix

Der EU-Vertrag zum Kauf von bis zu 1,8 Milliarden weiteren Dosen Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer bis 2023 ist unter Dach und Fach. Das teilte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Samstag auf Twitter mit. Zurückhaltend gab sich die EU-Granden bei ihrem Treffen in Porto zum US-Vorschlag einer Patentfreigabe für Vakzine. Eine Weichenstellung für den „Grünen Pass“ soll beim nächsten Gipfel erfolgen. Mit Indien wird es wieder Handelsgespräche geben.

900 Millionen Dosen sollen bei Biontech/Pfizer fest bestellt werden, weitere 900 Millionen Dosen sind eine Option. Damit sollen Impfungen von Erwachsenen aufgefrischt und die 70 bis 80 Millionen Kinder in der EU gegen das Coronavirus immunisiert werden. Der Vertrag hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein Volumen von bis zu 35 Milliarden Euro. Er bedeutet zugleich weitere Investitionen in Deutschland und Belgien. Zwar sagt die EU-Kommission in der Regel offiziell nichts über die Kosten der gekauften Impfstoffe. Nach dpa-Informationen liegt der vereinbarte Preis je Dosis aber in der Größenordnung, die Bulgariens Ministerpräsident Boiko Borissow zuletzt genannt hatte: etwa 19,50 Euro je Dosis. Der in Medienberichten genannte Preis von 23,50 Euro liege indes zu hoch, hieß es in Brüssel. Die Summe je Dosis sei „unter 20 Euro“.