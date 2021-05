Zadic bekräftigt Änderung zu Razzia-Paragraf

Justizministern Alma Zadic (Grüne) hat am Samstag die Änderung des sogenannten Razzia-Paragrafen bekräftigt, demzufolge eine Beschlagnahmung von Unterlagen und Datenträgern bei Behörden künftig nur mehr auf dem Weg eines Amtshilfeverfahrens möglich sein soll. „Der Paragraf wird von mir geändert“, sagte sie am Samstag in der Ö1-Reihe „Im Journal zu Gast“. Die Regelung hatte bei Experten und Standesvertretern für Kritik gesorgt.