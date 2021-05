Erstmals Ton-Aufnahme von Mars-Flug veröffentlicht

Der Mars-Hubschrauber „Ingenuity“ ist nach seinem fünften Flug wie geplant rund 130 Meter weiter südlich wieder auf dem Planeten gelandet. Bei diesem Abheben habe der Mini-Hubschrauber eine Rekord-Flughöhe von rund zehn Metern erreicht, teilte die NASA am Freitag (Ortszeit) mit. Die NASA hatte am Freitag zuvor auch eine erste Ton-Aufnahme von einem Flug des Mars-Hubschraubers veröffentlicht.

An der neuen Stelle soll „Ingenuity“ (auf Deutsch etwa: Einfallsreichtum) in den nächsten Wochen neue Aufgaben erfüllen, beispielsweise Eindrücke aus der Luft von Gegenden verschaffen, in die ein Rover nicht vordringen kann, oder dreidimensionale Aufnahmen aus Höhen in der Atmosphäre erstellen. Diese Erkenntnisse seien bei der künftigen Erkundung des Mars und von anderen Weltraumobjekten aus der Luft hilfreich, teilte die NASA mit.