EU zahlt Kaution für Georgiens Oppositionsführer

Die Europäische Union hat die Kaution für Georgiens inhaftierten Oppositionsführer Nika Melia bereitgestellt. Die Zahlung von umgerechnet gut 9.500 Euro solle die Freilassung des Politikers aus der Untersuchungshaft ermöglichen, teilte die EU-Delegation in Tiflis am Samstag mit. Sie sprach von einem „wichtigen Schritt zur Beendigung der politischen Krise“ in der Kaukasusrepublik. Wann genau Melia freigelassen wird, blieb zunächst unklar.