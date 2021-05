IGGÖ lehnt Anti-Terror-Paket ab

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) lehnt den Gesetzesentwurf zum Anti-Terror-Paket als „diskriminierend“ ab. Vor allem der neue Straftatbestand für „religiös motivierten Extremismus“ sorgt für Kritik. Dieser ziele explizit auf den sogenannten „Politischen Islam“ ab, hieß es in einer Aussendung am Samstag.