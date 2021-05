Ganna gewann Giro-Auftakt - Brändle Zeitfahr-Neunter

Der Italiener Filippo Ganna hat am Samstag wie im Vorjahr beim Giro d‘Italia der Rad-Profis das erste Leadertrikot geholt. Der Ineos-Fahrer benötigte beim Auftakt-Zeitfahren über 8,6 km in Turin 8:47 Min., was ein Stundenmittel von 58,7 km/h ergibt. Der amtierende Zeitfahr-Weltmeister siegte zehn Sekunden vor seinem Landsmann Edoardo Affini. Dritter wurde der Norweger Tobias Foss (+13 Sek.). Der Vorarlberger Matthias Brändle vom Team Israel überzeugte als Neunter (+22).