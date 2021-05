EM-Gold im Kajak für Kuhnle - Leitner vor Oschmautz Fünfter

Kajak-Fahrerin Corinna Kuhnle hat sich ihren zweiten EM-Titel im Wildwasser-Slalom gesichert. Die 33-jährige Niederösterreicher triumphierte am Samstag in Ivrea knapp vor der Slowenin Eva Tercelj. Bronze ging an die Deutsche Ricarda Funk. Im Kajak der Männer belegte Mario Leitner unmittelbar vor seinem Kärntner Landsmann Felix Oschmautz Rang fünf, womit Oschmautz fix für Olympia planen kann.

Die zweimalige Weltmeisterin Kuhnle hielt sich indes mit ihrem zweiten EM-Gold nach 2017 im Rennen um den Frauen-Startplatz für die Sommerspiele in Tokio. Diesen hat nach wie vor Viktoria Wolffhardt inne, obwohl sie im EM-Halbfinale als 18. ausschied. Das könnte aber trotzdem reichen, denn die aufgrund ihrer besseren Vorleistungen bessergestellte Wolffhardt muss beim Weltcup im Juni in Prag nur noch einen weiteren Halbfinaleinzug schaffen, dann ist sie unabhängig vom Kuhnle-Abschneiden in Japan dabei.

Bei der EM war Kuhnle nach Halbfinalrang sieben in der Entscheidung der besten zehn in fehlerlosen 91,42 Sekunden die Schnellste. Tercelj lag ebenfalls ohne Torfehler 0,47 Sekunden zurück. Funk fehlten mit vier Strafsekunden 3,92 auf die Siegerin. Im Teambewerb am Freitag hatte Kuhnle mit Wolffhardt und Antonia Oschmautz bereits Silber geholt.

„Der heutige Tag war für mich ein sehr emotionaler Tag“, sagte Kuhnle. „Der Sieg war auch ein Zeichen an meine Unterstützer, die mir viel Energie geben. Der Wettkampfverlauf war gut für mich. Ich war im Rennen voll im Flow und glücklich mit meiner Fahrt. Dass es dann Gold geworden ist, war noch einmal eine Draufgabe.“ Danach zog Kuhnle zudem im Extreme-Slalom als Schnellste in das sonntägige Viertelfinale ein, bei den Männern kam Matthias Weger weiter.