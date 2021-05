Bayern zelebriert 31. Meistertitel mit 6:0 über Gladbach

Der FC Bayern München ist zum insgesamt 31. Mal und zum neunten Mal in Folge deutscher Fußball-Meister. Der Rekordchampion fertigte zur Feier des Samstags Borussia Mönchengladbach mit 6:0 ab, schon vor Anpfiff war David Alaba und Co. der Titel durch das 2:3 von Leipzig in Dortmund sicher gewesen. Für Alaba ist es der zehnte und gleichzeitig letzte Meistertitel mit den Münchnern, der ÖFB-Teamspieler verlässt den Club mit Saisonende.