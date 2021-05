Johnson bietet Wahlsiegerin Sturgeon Zusammenarbeit an

Nach ihrem Wahlsieg hat der britische Premierminister Boris Johnson der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon eine Zusammenarbeit angeboten. „Ich bin überzeugt, dass den Interessen der Menschen im Vereinigten Königreich und insbesondere der Menschen in Schottland am besten gedient ist, wenn wir zusammenarbeiten“, erklärte Johnson am Samstagabend in seinem Glückwunschschreiben an Sturgeon. Deren Partei tritt für die Unabhängigkeit Schottlands ein