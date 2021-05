Raffl besiegte mit Capitals Ex-Club Philadelphia

Nach der Niederlage im ersten Spiel eines Doppels gegen die Philadelphia Flyers haben die Washington Capitals am Samstag mit einem 2:1-Sieg nach Verlängerung zurückgeschlagen. Michael Raffl stand gegen seinen Ex-Club 15:40 Minuten auf dem Eis, blieb aber ohne Scorerpunkt. Stattdessen trafen seine Teamkollegen Lars Eller und Conor Sheary nach 0:1-Rückstand. Superstar Alexander Owetschkin fehlte erneut wegen einer Unterkörperverletzung.

In der Central Division besiegten die Nashville Predators auch dank zweier Treffer von Luke Kunin Tabellenführer Carolina Hurricanes mit 3:1 und sicherten sich einen Platz im Play-off. Für die fünftplatzierten Dallas Stars ist die Saison damit aber nach dem Grunddurchgang vorbei. Die im Osten führenden Pittsburgh Penguins setzten sich gegen die Buffalo Sabres 1:0 durch, die im Norden voranliegenden Toronto Maple Leafs waren den Montreal Canadiens 3:2 überlegen. West-Leader Vegas Golden Knights gewann gegen St. Louis Blues 4:1.

NHL-Ergebnisse vom Samstag: Washington Capitals (mit Raffl) - Philadelphia Flyers 2:1 n.V., Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres 1:0, Boston Bruins - New York Rangers 4:5, Winnipeg Jets - Ottawa Senators 2:4, Columbus Blue Jackets - Detroit Red Wings 5:4, Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 5:1, New York Islanders - New Jersey Devils 5:1, Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 3:2, Minnesota Wild - Anaheim Ducks 4:3, Nashville Predators - Carolina Hurricanes 3:1, Los Angeles Kings - Colorado Avalanche 2:3, Vegas Golden Knights - St. Louis Blues 4:1, Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 4:3, San Jose Sharks - Arizona Coyotes 4:5