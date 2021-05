San Antonio verliert in Portland 102:124

Die San Antonio Spurs haben den Schwung des Sieges bei den Sacramento Kings nicht nach Portland mitnehmen können. Die Texaner unterlagen den Trail Blazers am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) mit 102:124. Jakob Pöltl verzeichnete sechs Punkte, fünf Rebounds, zwei Blocks und einen Steal. Der Center aus Wien kam 27:39 Minuten zum Einsatz.

Das 34:33 in der 17. Minute sollte die letzte Führung der Spurs am Willamette River sein. Danach übernahm Portland, angeführt von Damian Lillard (30 Punkte) und CJ McCollum (27), das Kommando und steuerte einem ungefährdeten Erfolg entgegen. Die Trail Blazers feierten den dritten Sieg in Folge und festigten Play-off-Platz sechs in der Western Conference.