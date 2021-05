Vincent Bueno vor erster Song-Contest-Probe in Rotterdam

Österreichs Song-Contest-Kandidat Vincent Bueno ist mit der österreichischen Delegation per ÖBB-Nightjet nach Rotterdam gereist. „Die Fahrt war total relaxed, ich habe sehr gut geschlafen, bin gestärkt und ready to go“, ließ er danach verlauten. Am Montag (10.5.) steht die erste Probe in der Ahoy-Arena in Rotterdam auf dem Programm.

„In Wien war ich viel nervöser, als ich jetzt bin. Ich habe das ganze Jahr auf diesen Moment gewartet und jetzt beginnt sich der Stress aufzulösen“, so Bueno in einer ORF-Aussendung. „Ich bin sehr gespannt, wie die Bühne ausschaut und wie das Feeling in der Halle sein wird.“

Die Live-Übertragungen der beiden Semifinalshows am 18. und am 20. und des Finales am 22. Mai stehen jeweils ab 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF 1. Ab 17. Mai ist Vincent Bueno mit einem Song-Contest-Tagebuch im Ö3-Wecker zu hören