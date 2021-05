Zweijährige stürzte in Tiroler Seilbahnstation fünf Meter ab

Ein zweijähriges Mädchen ist am Sonntag nach einem Skitag am Stubaier Gletscher (Bez. Innsbruck-Land) beim Abgang in der Talstation rund fünf Meter auf einen Asphaltboden abgestürzt. Das Kleinkind zog sich dabei nicht näher beschriebene Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Innsbruck gebracht, informierte die Polizei.