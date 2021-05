Manchester United verhindert vorzeitige Krönung von City

Manchester United hat die Krönung von Stadtrivale City in der englischen Fußball-Premier-League zumindest aufgeschoben. Am Sonntag verwandelten die „Red Devils“ dank Treffern von Bruno Fernandes (52./Elfer), Mason Greenwood (56.) und Edinson Cavani (87.) einen 0:1-Rückstand bei Aston Villa noch in einen 3:1-Sieg und verkürzte den Rückstand auf die „Citizens“ drei Runden vor Schluss auf zehn Punkte. United hat ein Spiel weniger absolviert und daher noch vier Runden.

Am Dienstag trifft United auf Leicester und am Donnerstag auf Liverpool. Gibt die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer in diesen Partien mehr als zwei Punkte ab, steht Manchester City als Meister fest. Aus eigener Kraft kann es der Champions-League-Finalist am Freitag mit einem Sieg bei Newcastle schaffen.