17-Jähriger bei Verkehrsunfall in Villach ums Leben gekommen

Ein 19-Jähriger Autolenker ist am Sonntagabend bei einem Unfall auf der Drautal-Bundesstraße (B100) bei Villach schwer verletzt worden. Sein 17-jähriger Beifahrer sei ums Leben gekommen, nachdem das Auto bei der Abfahrt Töplitsch frontal in eine Böschung geprallt war, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Montag in der Früh mit. Zeugenaussagen zufolge war das Auto gegen 21.15 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Villach unterwegs gewesen.