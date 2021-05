Tichanowskaja und Guaido bei Kopenhagener Demokratiegipfel

Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowie Aktivisten und Menschenrechtler diskutieren zwei Tage lang über die Lage der Demokratie in aller Welt. Auch die Führungsrolle der USA und die Bewältigung der Coronakrise sind zentrale Themen der von Fogh Rasmussens Organisation „Alliance of Democracies“ ausgerichteten Veranstaltung, die in hybrider Form stattfindet - an Ort und Stelle und über Video-Zuschaltungen.